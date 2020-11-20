Во всех зонах Ленобласти ограничили работу дискотек и ночных клубов

Как сообщал ivbg.ru, Сосновый Бор переведен в «желтую» зону по COVID-19. О возможности перемещения редакция ivbg.ru сообщала еще 17 ноября.

Также по всей территории Ленинградской области клубы и дискотеки могут работать только до 23:00 при обязательном соблюдении масочного режима. Ранее такие ограничения действовали только в районах «красной» зоны.

Постановление вступает в силу с 20 ноября. С 16 ноября вступили в силу новые коронавирусные меры. Они касаются работы детских садов, кинотеатров и заведений общепита. При этом власти регионе пока не планируют вводить тотальных ограничений из-за коронавируса.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: