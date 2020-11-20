В пригороде Петербурга появится коттеджный поселок

В Гатчинском районе планируется построить новый жилой поселок «Павловская Жемчужина» площадью 48 гектаров.

На данный момент в проект уже инвестировано 90 млн рублей. В ближайшее время на территории будущего жилого поселка планируется возведение необходимой инфраструктуры- электричества, водоснабжения и подключение к сети Интернет.

В планах застройщика также благоустроить центральную площадь, парковку и разные зоны отдыха.

Предварительно, цены на участки в коттеджном поселке начнутся от 400 тыс. рублей.