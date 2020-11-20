Ушел из жизни депутат четырех созывов ЗакСобрания Ленобласти — Трафимов Александр

Председатель, депутаты и аппарат ЗакСобрания Ленобласти выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной Трафимова Александра, председателя совета директоров ЗАО «Племенной завод «Ручьи», депутата 2, 3, 4 и 5 созывов Законодательного собрания.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, депутаты в своем соболезновании отмечают, что Александр Григорьевич был ярким, сильным и талантливым руководителем, ученым, политиком, настоящим патриотом, посвятившим свою жизнь служению Отечеству и своей любимой Ленобласти.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, все свои знания и умения, организаторские способности он вкладывал в дело, которому был всецело предан. Более 40 лет он отдал любимому совхозу, теперь уже племенному заводу, «Ручьи», около 100 научных трудов посвятил сельскохозяйственной теме, почти 20 лет проработал депутатом, представляя интересы своих земляков и коллег по агропромышленному комплексу.