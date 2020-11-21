В Купчино на пешеходном переходе сбили беременную девушку

Пострадавшую с сотрясением мозга госпитализировали.

По информации очевидцев в социальных сетях, дорожное происшествие, в котором пострадала беременная девушка, произошло на пересечении вечером 20 ноября Бухарестской улицы и Дунайского проспекта во Фрунзенском районе. Отмечается, что иномарка сбила пешехода, а потом врезалась в светофорный столб.

В правоохранительных органах сообщили, что в результате ДТП девушка была госпитализирована с травмами средней степени тяжести и сотрясением мозга.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.