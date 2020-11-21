В Новой Ладоге в полыхавшем доме нашли обгоревшие человеческие останки

Спасатели ночью тушили возгорание в Волховском районе Ленинградской области.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ранним утром 21 ноября.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили пожар на общей площади 12 квадратных метров. Отмечается, что горел заброшенный деревянный дом.

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В ведомстве сообщили, что в доме нашли обгоревшие человеческие останки. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.