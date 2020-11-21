Порядка 43 тыс пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге лечатся амбулаторно — Александр Беглов

Порядка 43 тысяч пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге в настоящее время находятся на амбулаторном лечении, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Сегодня на амбулаторном лечении у нас находится 43 тысячи человек. К ним должен приехать врач, сделать рекомендации, выписать лекарства. Конечно, врачей не хватает. Мы сейчас привлекаем волонтёров. Мы закрепляем за каждым по 20-30 человек. Они обзванивают тех, кто лечится дома, сообщают сведения в поликлинику», — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Он также отметил, что на сегодняшний день в городе задействовано порядка 11 тысяч коек для больных коронавирусом.

«У нас коечный фонд не бесконечен. Мы на сегодняшний день задействовали порядка 11 тысяч коек. У нас еще есть какой-то резерв, но если мы не будет соблюдать правила, которые предъявляет Роспотребнадзор, то не будет коек», — сказал губернатор.

«Мы сделали выводы после первого подъёма, и начали готовиться. В начале пандемии у нас была тысяча инфекционных коек, мы их сегодня довели до 12 тысяч. Кроме всего прочего, мы начали строить новые стационары-трансформеры. В декабре мы введём 1-1,2 тысячи таких коек под COVID-19. Это новые койки, это не временные койки. Мы развернули большой временный госпиталь в «Ленэкспо» на 2,5 тысячи коек», — добавил он.

По словам Беглова, ситуация с коронавирусом напряжённая, но контролируемая. Нагрузка на здравоохранение остаётся довольно высокой.

«Никто не готовился к этому, что такое огромное количество людей заболеет. Но, тем не менее, мы справляемся с этой ситуацией. Хотя с перегрузом работают и коммунальные службы, и транспорт, но особенно врачи и учителя», — сказал он.

Беглов также призвал жителей соблюдать правила, рекомендованные Роспотребнадзором.

«Сегодня можно жить в этих условиях, и мы понимаем, как жить в этих условиях. Надо просто соблюдать правила – носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию. Это не так сложно», — сказал он.

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По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 2394 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1229 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 92 794 случаев заражения COVID-19. Скончались 4826 человек. Выздоровели 54 429 человек.