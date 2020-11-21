Число случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге превысило 95 тыс, выздоровели 55,7 тыс человек

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 95 тысяч, при этом выздоровели более 55,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 2476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1275 человек.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 95 270 случаев заражения COVID-19. Скончались 4896 человек. Выздоровело 55 704 человека», — говорится в сообщении.

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За последние сутки в Санкт-Петербурге обследованы на коронавирус 43103 человека. Под медицинским наблюдением находится 2855 человек, из них 82 — в обсерваторе, 1960 — контактные, 813 — на самоизоляции.