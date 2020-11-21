Зимние каникулы в школах Псковской области могут начаться на неделю раньше – губернатор

Администрация Псковской области рассматривает возможность начать зимние каникулы для школьников на неделю раньше, чем обычно, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Если все-таки (эпидемиологическая) ситуация будет разворачиваться по негативному сценарию до конца года, мы уже предварительно прорабатываем вопрос, чтобы детей отпустить на каникулы на неделю раньше», — сказал Ведерников в пятницу на заседании оперштаба, которое транслировалось Псковским агентством информации.

Ведерников призвал пока не считать вероятность этого решения высокой, поскольку, по его оценке, постоянное изменение сроков сезонных школьных каникул негативно отразится на образовательном процессе. При этом регион ожидает увеличение количества заболевших коронавирусом как в новогодние праздники, так и в весеннюю волну обострения вирусных заболеваний.

«Безопасно, безболезненно эту опцию с еще одной неделей каникул можно будет использовать только один раз… Давайте пока держать это как запасной вариант», — предложил псковский губернатор.

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По данным оперштаба региона, с начала пандемии в Псковской области подтверждено 10 699 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 169 случаев. Выздоровели 5650 человек (188 за сутки), скончались с начала пандемии 72 человека.