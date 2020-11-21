Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 21 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 202 человек. Общее число заболевших – 15 092 человек. Выздоровели – 9 453.

Бокситогорский район (252): Бокситогорск (+3), Пикалево (+1), Коли (+1);

Волосовский район (491): Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Смедово (+1), Терпилицы (+1), Каргалозы (+1), Рабитицы (+1);

Волховский район (379): Волхов (+9), Новая Ладога (+3);

Всеволожский район (4079): Мурино (+10), Всеволожск (+15), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Сертолово (+3), Кузьмоловский (+2), Ковалево (+1), Романовка (+1), Бугры (+3), Агалатово (+1), массив Пери – СНТ Зеленый Холм (+1), массив Дунай – СНТ Дунай-ЛГПИ (+1), Углово (+1), Рахья (+1), Лесколово (+1);

Выборгский район (1321): Выборг (+15), Советский (+2), Гаврилово (+1), Возрождение (+2);

Гатчинский район (2955): Гатчина (+10), Рождествено (+1), Суйда (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Терволово (+1), Ивановка (+1), Жабино (+1), Елизаветино (+1), Новый Свет (+1), Сяськелево (+1), Дружная Горка (+1), Тяглино (+1), Тойворово (+1);

Кингисеппский район (473): Кингисепп (+6), Большая Пустомержа (+1), Вистино (+1);

Киришский район (621): Кириши (+5), Городище (+1);

Кировский район (608): Кировск (+2), Шлиссельбург (+2), Приладожский (+2), Мга (+1);

Лодейнопольский район (220): Лодейное Поле (+6);

Ломоносовский район (695): Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+1), Ропша (+1), Большая Ижора (+1), Лаголово (+1), Разбегаево (+1), Лангерево (+1), Михайловка (+1);

Лужский район (349): Луга (+7), Заклинье (+1), Наволок (+1);

Подпорожский район (127): Подпорожье (+3), Винницы (+2), Никольский (+1), Вознесенье (+2);

Приозерский район (689): Приозерск (+3), Громово (+1), Кузнечное (+1), Колосково (+2);

Сланцевский район (399): Сланцы (+10);

Тихвинский район (663): Тихвин (+11), Цвылево (+1);

Тосненский район (771): Тосно (+6), Нурма (+2), Тельмана (+1), Форносово (+1).