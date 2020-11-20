Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 20 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 198 человек. Общее число заболевших – 14 890 человек. Выздоровели – 8 619.

Бокситогорский район:

Бокситогорск — 1;

Подборовье — 1.

Волосовский район:

Волосово — 1;

Извара — 1;

Терпилицы — 2;

Зимитицы — 1;

Большая Вруда — 1;

Домашковицы — 1;

Хревицы — 1.

Волховский район:

Волхов — 3;

Сясьстрой — 1;

Новая Ладога — 1;

Свирица — 1.

Всеволожский район:

Мурино — 4;

Всеволожск — 18;

Кудрово — 7;

Янино-1 — 2;

Янино-2 — 1;

Щеглово — 1;

Старая — 1;

Романовка — 2;

Гарболово — 1;

пгт. им. Свердлова — 4;

Павлово — 1;

Корнево — 1;

Кальтино — 1.

Выборгский район:

Выборг — 14;

Первомайское — 2;

Рощино — 1;

Светогорск — 1;

Гаврилово — 1;

Торфяновка — 1;

Пески — 1.

Гатчинский район:

Гатчина — 8;

Кобралово — 1;

Сокколово — 1;

Сиверский — 2;

Вырица — 1;

Монделево — 1;

Коммунар — 4;

Большое Рейзино — 2;

Малые Колпаны — 1;

Лампово — 1;

Новый Учхоз — 1;

Новый Свет — 1;

Лукаши — 1.

Кингисеппский район:

Кингисепп — 6;

Ополье — 1;

Неппово — 1;

Ивангород — 2.

Киришский район:

Кириши — 9.

Кировский район:

Кировск — 3;

Отрадное — 1;

Назия — 2;

Павлово — 1;

Мга — 1.

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле — 5;

Старая Слобода — 1;

Хмелезеро — 1.

Ломоносовский район:

Новогорелово — 2;

Ропша — 1;

Лаголово — 2;

Оржицы — 1;

Лебяжье — 2;

Пикколово — 2.

Лужский район:

Луга — 3;

Красный Маяк — 1;

Торошковичи — 1.

Подпорожский район:

Винницы — 1;

Подпорожье — 5.

Приозерский район:

Приозерск — 1;

Сосново — 1;

Починок — 1.

Сланцевский район:

Сланцы — 6;

Старополье — 1;

Выскатка — 1.

Тихвинский район:

Тихвин — 10;

Сарка — 1.

Тосненский район: