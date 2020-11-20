Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 20 ноября

Автор: Гузель Галимова
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По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 198 человек. Общее число заболевших – 14 890 человек. Выздоровели – 8 619.

Бокситогорский район:
  • Бокситогорск — 1;
  • Подборовье — 1.
Волосовский район:
  • Волосово — 1;
  • Извара — 1;
  • Терпилицы — 2;
  • Зимитицы — 1;
  • Большая Вруда — 1;
  • Домашковицы — 1;
  • Хревицы — 1.
Волховский район:
  • Волхов — 3;
  • Сясьстрой — 1;
  • Новая Ладога — 1;
  • Свирица — 1.
Всеволожский район: 
  • Мурино — 4;
  • Всеволожск — 18;
  • Кудрово — 7;
  • Янино-1 — 2;
  • Янино-2 — 1;
  • Щеглово — 1;
  • Старая — 1;
  • Романовка — 2;
  • Гарболово — 1;
  • пгт. им. Свердлова — 4;
  • Павлово — 1;
  • Корнево — 1;
  • Кальтино — 1.
Выборгский район:
  • Выборг — 14;
  • Первомайское — 2;
  • Рощино — 1;
  • Светогорск — 1;
  • Гаврилово — 1;
  • Торфяновка — 1;
  • Пески — 1.
Гатчинский район:
  • Гатчина — 8;
  • Кобралово — 1;
  • Сокколово — 1;
  • Сиверский — 2;
  • Вырица — 1;
  • Монделево — 1;
  • Коммунар — 4;
  • Большое Рейзино — 2;
  • Малые Колпаны — 1;
  • Лампово — 1;
  • Новый Учхоз — 1;
  • Новый Свет — 1;
  • Лукаши — 1.
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 6;
  • Ополье — 1;
  • Неппово — 1;
  • Ивангород — 2.
Киришский район:
  • Кириши — 9.
Кировский район: 
  • Кировск — 3;
  • Отрадное — 1;
  • Назия — 2;
  • Павлово — 1;
  • Мга — 1.
Лодейнопольский район:
  • Лодейное Поле — 5;
  • Старая Слобода — 1;
  • Хмелезеро — 1.
Ломоносовский район: 
  • Новогорелово — 2;
  • Ропша — 1;
  • Лаголово — 2;
  • Оржицы — 1;
  • Лебяжье — 2;
  • Пикколово — 2.
Лужский район: 
  • Луга — 3;
  • Красный Маяк — 1;
  • Торошковичи — 1.
Подпорожский район: 
  • Винницы — 1;
  • Подпорожье — 5.
Приозерский район: 
  • Приозерск — 1;
  • Сосново — 1;
  • Починок — 1.
Сланцевский район:
  • Сланцы — 6;
  • Старополье — 1;
  • Выскатка — 1.
Тихвинский район: 
  • Тихвин — 10;
  • Сарка — 1.
Тосненский район:
  • Сарка — 9;
  • Никольское — 1;
  • Ульяновка — 1;
  • Трубников Бор — 1;
  • Федоровское — 2;
  • Любань — 1.
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