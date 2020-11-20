Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 20 ноября

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 198 человек. Общее число заболевших – 14 890 человек. Выздоровели – 8 619.
Бокситогорский район:
- Бокситогорск — 1;
- Подборовье — 1.
Волосовский район:
- Волосово — 1;
- Извара — 1;
- Терпилицы — 2;
- Зимитицы — 1;
- Большая Вруда — 1;
- Домашковицы — 1;
- Хревицы — 1.
Волховский район:
- Волхов — 3;
- Сясьстрой — 1;
- Новая Ладога — 1;
- Свирица — 1.
Всеволожский район:
- Мурино — 4;
- Всеволожск — 18;
- Кудрово — 7;
- Янино-1 — 2;
- Янино-2 — 1;
- Щеглово — 1;
- Старая — 1;
- Романовка — 2;
- Гарболово — 1;
- пгт. им. Свердлова — 4;
- Павлово — 1;
- Корнево — 1;
- Кальтино — 1.
Выборгский район:
- Выборг — 14;
- Первомайское — 2;
- Рощино — 1;
- Светогорск — 1;
- Гаврилово — 1;
- Торфяновка — 1;
- Пески — 1.
Гатчинский район:
- Гатчина — 8;
- Кобралово — 1;
- Сокколово — 1;
- Сиверский — 2;
- Вырица — 1;
- Монделево — 1;
- Коммунар — 4;
- Большое Рейзино — 2;
- Малые Колпаны — 1;
- Лампово — 1;
- Новый Учхоз — 1;
- Новый Свет — 1;
- Лукаши — 1.
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 6;
- Ополье — 1;
- Неппово — 1;
- Ивангород — 2.
Киришский район:
- Кириши — 9.
Кировский район:
- Кировск — 3;
- Отрадное — 1;
- Назия — 2;
- Павлово — 1;
- Мга — 1.
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле — 5;
- Старая Слобода — 1;
- Хмелезеро — 1.
Ломоносовский район:
- Новогорелово — 2;
- Ропша — 1;
- Лаголово — 2;
- Оржицы — 1;
- Лебяжье — 2;
- Пикколово — 2.
Лужский район:
- Луга — 3;
- Красный Маяк — 1;
- Торошковичи — 1.
Подпорожский район:
- Винницы — 1;
- Подпорожье — 5.
Приозерский район:
- Приозерск — 1;
- Сосново — 1;
- Починок — 1.
Сланцевский район:
- Сланцы — 6;
- Старополье — 1;
- Выскатка — 1.
Тихвинский район:
- Тихвин — 10;
- Сарка — 1.
Тосненский район:
- Сарка — 9;
- Никольское — 1;
- Ульяновка — 1;
- Трубников Бор — 1;
- Федоровское — 2;
- Любань — 1.