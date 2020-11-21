«Новотранс» отозвал иск к «МТП Усть-Луга» и его соответчикам на 1,6 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вернул холдинговой компании «Новотранс» по ее просьбе иск, в котором она требовала взыскать более 1,6 миллиарда рублей с АО «Морской торговый порт Усть-Луга» и еще двух компаний – ОАО «Транспортно-логистический комплекс» (ТЛК) и ООО «НКТ».

Как следует из опубликованного определения суда, вторым соистцом в заявлении была указана компания «Новые ресурсы». Причины отказа от исковых требований в судебном акте не раскрываются.

Истцы, в частности, требовали признать недействительными несколько договоров аренды и субаренды между НКТ и «МТП Усть-Луга» 2017-2018 годов, признать «МТП Усть-Луга» арендатором имущества ТЛК и применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с НКТ более 1,6 миллиарда рублей в пользу ТЛК.

Третьими лицами в иске указаны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Генпрокуратура, ленинградский областной комитет по управлению имуществом, РЖД, «Росморпорт» и Андрей Мариничев.

«Новотранс» — акционер АО «МТП Усть-Луга». В этом качестве он ранее подал в петербургский арбитражный суд два иска о взыскании в пользу порта более 3,5 миллиарда рублей убытков с бывшего генерального директора общества Евгения Савкина.

Так, в деле по иску на сумму около 2,7 миллиарда рублей «Новотранс» считает, что убытки были причинены перечислением денежных средств в отсутствие реальных хозяйственных отношений в пользу контрагентов — НКТ и ТЛК. В том деле представитель «МТП Усть-Луга» в феврале заявил в суде о наличии в компании корпоративного конфликта, а также о том, что требования процессуального истца он не поддерживает

ГК «Новотранс» основана в 2004 году, это один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России и СНГ. Общий парк полувагонов составляет свыше 25 тысяч единиц. Принадлежит бизнесмену Константину Гончарову. «Морской торговый порт Усть-Луга» — оператор двух терминалов в порту Усть-Луга на Финском заливе в Ленинградской области: многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса.

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«Новотранс» строит в Усть-Луге универсальный терминал Lugaport. Он предназначен для перевалки генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов и призван обеспечить возможность приёма до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания «Лужская Генеральная», а также приём и обработку судов класса Panamax, New-Panamax и Baby-Capesize с осадкой до 15,5 метра.