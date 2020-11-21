Дополнительные койки для долечивания больных COVID развернут в псковских муниципалитетах

Дополнительные койки для долечивания пациентов с коронавирусом с понедельника развернут в муниципальных районах Псковской области, чтобы разгрузить основные COVID-стационары, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба в пятницу.
Как отмечают областные власти, дополнительные койки предназначены для долечивания пациентов, которые находятся в стабильном состоянии средней тяжести.
Как сообщил на заседании оперштаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников, специализированный коечный фонд планируется поэтапно увеличить с 970 до 1250 мест. Для этого предполагается, в частности, задействовать отделения районных больниц.
По данным оперштаба региона, с начала пандемии в Псковской области подтверждено 10 699 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 169 случаев. Выздоровели 5650 человек (188 за сутки), скончались с начала пандемии 72 человека.