Дополнительные койки для долечивания больных COVID развернут в псковских муниципалитетах

Дополнительные койки для долечивания пациентов с коронавирусом с понедельника развернут в муниципальных районах Псковской области, чтобы разгрузить основные COVID-стационары, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба в пятницу.

«Места для долечивания с понедельника будут развёрнуты в Великих Луках, Бежаницком, Невельском, Пустошкинском, Опочецком, Порховском и Плюсском районах… В общей сложности это свыше 90 мест с возможностью расширения», — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, дополнительные койки предназначены для долечивания пациентов, которые находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

«Подобная работа позволит разгрузить койки COVID-центра, специалисты которого смогут сосредоточиться на лечении более тяжёлых пациентов», — уточняет администрация региона.

Как сообщил на заседании оперштаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников, специализированный коечный фонд планируется поэтапно увеличить с 970 до 1250 мест. Для этого предполагается, в частности, задействовать отделения районных больниц.

Вам будет интересно Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные 21 ноября По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 202 человек. Общее число заболевших – 15 092 человек.... 21.11.2020 109

По данным оперштаба региона, с начала пандемии в Псковской области подтверждено 10 699 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 169 случаев. Выздоровели 5650 человек (188 за сутки), скончались с начала пандемии 72 человека.