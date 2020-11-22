«Спутник V» сделают дешевле американских аналогов

Цена российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет «намного ниже» стоимости зарубежных препаратов Pfizer и Moderna, говорится в официальном Twitter «Спутник V».

«Объявленная стоимость Pfizer в $19,5 и Moderna в $25-$37 за дозу на самом деле означает их цену в $39 и $50-$74 для человека. Одному человеку необходимы две дозы препаратов Pfizer, Moderna и «Спутник V». Цена «Спутник V» будет намного ниже», — следует из сообщения.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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