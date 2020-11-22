Трехмесячный запас средств защиты создан в больницах Санкт-Петербурга – власти

Трёхмесячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) сформирован в больницах Санкт-Петербурга, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«Мы на сегодняшний день практически создали трёхмесячный СИЗ для наших стационаров», — сказал он в ходе Петербургского международного форума здоровья в онлайн-режиме.

Как отметил Сарана, в части обеспечения медиков средствами защиты Санкт-Петербург чувствует себя «достаточно комфортно и спокойно» на фоне того, что некоторые российские регионы на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации продолжают оперативные закупки СИЗ.