Лужанин переломал ребра знакомому на Сахалине и 12 лет скрывался от полиции

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержали преступника, которого около 12 лет разыскивали полицейские Сахалина.

В поселке Новоселье 21 ноября полицейские задержали 50-летнего уроженца Луги. Задержанного искали с декабря 2008 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Тогда на тот момент еще 38-летний житель Ленобласти в сахалинском поселке Смирных избил знакомого, сломав ему ребра. После этого он покинул поселок и скрывался 12 лет.