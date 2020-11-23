Лужанин переломал ребра знакомому на Сахалине и 12 лет скрывался от полиции

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержали преступника, которого около 12 лет разыскивали полицейские Сахалина.
В поселке Новоселье 21 ноября полицейские задержали 50-летнего уроженца Луги. Задержанного искали с декабря 2008 года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Тогда на тот момент еще 38-летний житель Ленобласти в сахалинском поселке Смирных избил знакомого, сломав ему ребра. После этого он покинул поселок и скрывался 12 лет.
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23.11.2020 38