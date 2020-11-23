Пенсионер сгорел в собственном доме в СНТ Волна

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 12 квадратных метров дома, расположенного по 9-й линии в СНТ Волна Гатчинского района Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 22 ноября в 16:51. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 19:03.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительной информации, погиб 73-летний хозяин дома.

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23.11.2020 24
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