Пенсионер сгорел в собственном доме в СНТ Волна

Пожар охватил 12 квадратных метров дома, расположенного по 9-й линии в СНТ Волна Гатчинского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 22 ноября в 16:51. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 19:03.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительной информации, погиб 73-летний хозяин дома.