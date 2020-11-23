На предстоящей неделе в Санкт-Петербурге и Ленобласти температура воздуха на 4-7 градусов превысит норму.
Жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти пообещали аномально теплую погоду на предстоящей неделе. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «ТАСС».
Он отметил, что потепление ждет не только Северо-Западный, но и Центральный федеральный округ.
«Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4 градуса, а в Северо-Западном федеральном округе — на 4-7 градусов», — рассказал он.