На предстоящей неделе в Санкт-Петербурге и Ленобласти температура воздуха на 4-7 градусов превысит норму.

Жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти пообещали аномально теплую погоду на предстоящей неделе. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «ТАСС».

Он отметил, что потепление ждет не только Северо-Западный, но и Центральный федеральный округ.