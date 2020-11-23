Больше всего в Европе от COVID-19 умирают в Чехии

Как сообщает Anews, за период с 9 по 22 ноября Чехия возглавила список европейских стран по смертности от COVID-19. А ранее республика занимала первое место и по заболеваемости.

В среднем на каждые 100 тысяч зараженных в стране умерли 23,4 человека. На втором месте Бельгия с показателем 22,1. На третьем – Болгария, где в среднем умирают 17,2 человека. Замыкают топ-5 лидеров антирейтинга Польша и Словения.

По словам главного врача центра «Лидер медицины» Евгения Тимакова, чтобы понять реальную ситуацию с распространением COVID-19 в мире, нужно умножать официальные данные «минимум на 10».