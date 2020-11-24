Наркодилеру из Подмосковья дали 8 лет за закладки возле Тосно  

Тосненский городской суд вынес приговор 46-летнему жителю Подмосковья за попытку незаконного сбыта наркотиков в Тосненском районе.

По версии следствия, в декабре 2019 года ныне осужденному прислали адреса с тайниками-закладками на территории Московской и Ленинградской областей. Его задержали между станциями 36-й и 44-й километр в Тосненском районе.

При себе у задержанного оказались четыре килограмма синтетических наркотиков. Решением суда, он отправлен в колонию строгого режима на 8 лет.