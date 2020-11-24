Хозяин сгорел в своем доме в деревне Колосарь

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Пожар охватил 42 квадратных метра дачного дома, расположенного в деревне Колосарь в Кировском районе Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 23 ноября в 23:27. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 00:32 – за час.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительной информации, погиб 51-летний хозяин дома.

Вам будет интересно
Хозяин сгорел в своем доме в деревне Колосарь пожар, Ленинградская область, Колосарь, Кировский район
Мужчина с маленькой собачкой ограбил пенсионерку в деревне Старая
В полицию Всеволожского района 23 ноября обратилась 81-летняя жительница деревни Старая. Она стала жертвой грабителя-собаковода. В подъезде пятиэтажного жилого дома в...
24.11.2020 43
Автор