Хозяин сгорел в своем доме в деревне Колосарь

Пожар охватил 42 квадратных метра дачного дома, расположенного в деревне Колосарь в Кировском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 23 ноября в 23:27. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 00:32 – за час.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительной информации, погиб 51-летний хозяин дома.