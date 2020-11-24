Хозяин сгорел в своем доме в деревне Колосарь

Пожар охватил 42 квадратных метра дачного дома, расположенного в деревне Колосарь в Кировском районе Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 23 ноября в 23:27. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 00:32 – за час.
При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительной информации, погиб 51-летний хозяин дома.
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24.11.2020 43