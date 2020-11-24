В колониях и СИЗО Петербурга и Ленобласти запретили краткосрочные свидания из-за COVID-19

В учреждениях УФСИН России по Петербургу и Ленобласти вернули “коронавирусные” ограничения.
- В СИЗО и колонии запретили краткосрочные свидания;
- Прием посылок и передач возможен только по предварительной записи;
- Встречи подследственных с адвокатами будут проходить в комнатах для краткосрочных свиданий через стекло и при наличии масок и перчаток;
- Всем посетителям будут мерить температуру на входе.
Такие ограничения будут действовать до “особого распоряжения”, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.