В колониях и СИЗО Петербурга и Ленобласти запретили краткосрочные свидания из-за COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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В учреждениях УФСИН России по Петербургу и Ленобласти вернули “коронавирусные” ограничения.

  • В СИЗО и колонии запретили краткосрочные свидания;
  • Прием посылок и передач возможен только по предварительной записи;
  • Встречи подследственных с адвокатами будут проходить в комнатах для краткосрочных свиданий через стекло и при наличии масок и перчаток;
  • Всем посетителям будут мерить температуру на входе.

Такие ограничения будут действовать до “особого распоряжения”, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

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