В Приозерске два бывших инспектора ГИБДД предстанут перед судом за служебный подлог

Перед судом по делу о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями предстанут два бывших сотрудника безопасности дорожного движения ОМВД России по Приозерскому району.

По версии следствия, в феврале этого года инспекторы незаконно освободили жителя Приозерска от ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. В отношении водителя не был составлен протокол об административном правонарушении. В это время один из сотрудников составил и подписал материал по той же статье в отношении другого жителя Приозерска, который за рулем в этот день не был. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

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Уголовное дело направлено в суд. Отметим, что максимальная санкция по статье о служебном подлоге — четыре года лишения свободы.