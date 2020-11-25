Севастополь и Санкт-Петербург стали лидерами по росту преступности за 10 месяцев 2020 года, на третьем месте Ленобласть

Автор: Александр Селиванов
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Севастополь и Санкт-Петербург стали лидерами по темпам прироста преступности за январь-октябрь 2020 года, причём в Севастополе темпы увеличились почти вдвое, следует из статистики, опубликованной МВД России.

В процентном соотношении темпы прироста числа зарегистрированных преступлений в Севастополе составили 44,3%, в Санкт-Петербурге — 24,9%. На третьем месте среди регионов — Ленинградская область (13,1%), за ней — Смоленская область (11,3%), Липецкая область (9,9%), Костромская область (9,8%), Новгородская область (9,4%), Калужская область (9,4%), Республика Карелия (9,3%) и Псковская область (9,2%).

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12.11.2020 243
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