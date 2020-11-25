В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение о неблагоприятном природном явлении на территории Ленинградской области объявлено 25 ноября.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уже в течение ближайших нескольких часов на территории Ленинградской области можно ожидать появления тумана.
Сложная метеорологическая обстановка повышает риск возникновения ДТП, а также может создать затруднения при передвижении по автодорогам.
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24.11.2020 181