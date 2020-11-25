Поступления в казну Ленобласти за девять месяцев 2020 года составили 110,9 млрд рублей

Основным источников дохода областного бюджета стали налоговые и неналоговые доходы — 96 млрд рублей.

Основными источниками доходов стали налог на прибыль организаций — 47,3 млрд рублей, на 10,7% превысило показатель прошлого года. Налог на доходы физических лиц составил 21,7 млрд рублей, увеличившись на 3,6%. Налог на имущество организаций — 14,7 млрд рублей, что меньше объема поступлений соответствующего периода прошлого года на 5,7%. Акцизы достигли 7,7 млрд рублей.

Потратили из областного бюджета Ленинградской области с января по сентябрь 116,3 млрд рублей. Больше всего на реализацию государственной программы «Современное образование в Ленобласти» — 28,2 млрд рублей, «Развитие здравоохранения в Ленобласти» — 25,2 млрд рублей, «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленобласти» — 16,3 млрд рублей. По данным комитета финансов, дефицит областного бюджета составил 5,3 млрд рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, депутаты приняли проект бюджета Ленобласти на 2021 год. В первом чтении «за» проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 проголосовало 30 человек, «против» — 1. Доходы в 2021 году составят 149,2 млрд рублей, расходы — 162 млрд рублей, дефицит бюджета будет равен 12,8 млрд рублей. К 2023 году планируется снизить дефицит до 4,5 млрд рублей.

Напомним, что, 26 октября 2020 года, проект бюджета Ленобласти на 2021 год прошел «нулевое» чтение. 10 ноября, в онлайн-формате прошли публичные слушания по проекту бюджета Ленобласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Известно, что в следующем году будет постепенно повышаться минимальная заработная плата в региона и будет составлять 14 250 рублей. На обустройство контейнерных площадок направят около 170 млн рублей, также 21 муниципалитет получит 100 млн рублей субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок.

Ранее ivbg.ru писал, что Ленобласть вошла в топ-10 лидеров России по социальной ориентированности бюджетов. Так, средства расходуются на обеспечение благосостояния честно работающих граждан и достойное социальное обеспечение нетрудоспособным, престарелым, инвалидам, женщинам в отпусках по беременности и пр.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона, а также ознакомится с другой полезной информацией: посмотреть меры соцподдержки населения, ознакомится со списком строительства социально значимых проектов в регионе и так далее. Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал в Страсбурге о работе данного проекта своим коллегам из Европы