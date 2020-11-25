26 ноября в Ленобласти ожидаются дождь и мокрый снег

В четверг, 26 ноября, в Ленобласти ожидается облачная погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Согласно сообщениям синоптиков, ночью ожидается мокрый снег, на западе переходящий в дождь. Днем пройдет дождь, на востоке — с мокрым снегом. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 гр., днем столбики термометров покажут +2…+7 гр. На дорогах сложная обстановка.

В Гидрометцентре рассказали, к какой зиме россиянам готовиться в этом году. По прогнозам синоптиков, она будет более холодной, чем годом ранее.