Иномарку за 3 млн угнали во Всеволожске, пока водитель был в магазине

В полицию Всеволожского района 24 ноября обратился 39-летний директор компании, специализирующейся на морозильных установках, из деревни Турово в Лужском районе.

У него угнали черный Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле строительного магазина «Вимос» на Колтушском шоссе в микрорайоне Южный во Всеволожске, пока сам мужчина совершал покупки.

Вору хватило 25 минут, чтобы угнать иномарку, находящуюся в лизинге у предприятия из Санкт-Петербурга. Ущерб оценен почти в три миллиона рублей.