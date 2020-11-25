Михаил Москвин проинспектировал строительство Дома культуры в Скреблово 

На сегодняшний день готовность будущего Дома культуры в Скреблово Лужского района составляет 10%. Строительство началось этим летом.

Проект пришлось частично корректировать из-за ошибок в инженерно-геологических изысканиях, обнаруженных во время земляных работ. Отмечается, что строительно-монтажные работы будут вестись непрерывно. Планируется, что ДК будет введен в эксплуатацию в конце 2021 года. Стоимость строительства — 205 млн рублей.

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Ранее мы рассказывали, что на первом этаже Дома культуры будет расположен зал с эстрадой, спортивный зал с раздевалками, танцевальная и изобразительная студии, а также медицинский кабинет. На втором этаже — библиотека с читальным залом.