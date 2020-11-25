В Бокситогорске посадят в тюрьму на три года виновника ДТП

Водителя из Бокситогорска осудили на три года лишения свободы за аварию. Отягчающим обстоятельством стало вождение не в трезвом виде.

По информации пресс-службы прокуратуры Ленобласти, 25 ноября суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за пьяное вождение, повлекшее получение травм пассажиром. Также осужденного лишили прав на два года.

Сама авария произошла в июле прошлого года. Житель Бокситогорска сел за руль в нетрезвом виде и не справился с управлением, спровоцировав ДТП, в котором пострадал пассажир виновника.