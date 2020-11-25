Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 25 ноября 2020 года.

Умер Легендарный футболист Диего Марадона

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался на 61-м году жизни. По данным газеты Clarin, причиной смерти стала остановка сердца. В начале ноября футболист перенес операцию на мозге.

Петербуржцы за полгода потратили свыше миллиарда рублей на коронавирусные тесты

По данным «Невских Новостей», за полгода жители Северной столицы, решившие самостоятельно провериться на COVID-19, потратили на платные тесты в частных клиниках более миллиарда рублей. В частности, горожане обращались в клиники «Хеликс», «Инвитро» и «Гемотест». В среднем цены варьировались от 600 до 1700 рублей.

Дом Говинга в Выборге реанимируют за счет областного бюджета

Ленинградская область решила заняться реставрацией дома бывшего книготорговца Говинга в Выборге. В данный момент здание находится в полуразрушенном состоянии и представляет опасность для горожан.

Вакцины от коронавируса внесли в перечень жизненно важных лекарств

Российские власти включили вакцину от COVID-19 в список жизненно необходимых препаратов. Кроме того, перечень таких лекарств пополнят лекарства для пациентов со спинальной мышечной атрофией, рассеянным склерозом и болезнью Гоше.

Медиков Ленобласти хотят наградить званием «Почетных работников»

Медицинских работников Ленинградской области предложили наградить званием «Почетный работник здравоохранения Ленобласти», а также премией в размере 50 тысяч рублей. Деньги возьмут из областного бюджета.