На болотах Ленобласти началось цветение клюквы. Биолог Павел Глазков отмечает, что большое количество цветков может говорить о хорошем урожае ягод этой осенью.

Светло-розовые поникающие цветки клюквы уже можно увидеть на болотах Всеволожского района. Они напоминают по форме журавля с опущенной головой, из-за чего английское название ягоды - cranberry - переводится как «журавлиная ягода». В русском языке также существовало старинное название - журавиха. Каждый цветок сохраняется на растении примерно двадцать дней.

По словам Павла Глазкова, собирать клюкву лучше всего с конца сентября и до выпадения снега. Ягода после первых заморозков становится более ароматной и приобретает насыщенный вкус. Биолог напоминает, что в недозревшей клюкве полезных веществ значительно меньше, чем в полностью созревших ягодах.