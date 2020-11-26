Сельхозземли возвращаются в оборот в Ленобласти

Вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения и создания единой структуры, которая будет вести баланс сельхозземель обсуждался сегодня на заседании правительства Ленинградской области.

«Чтобы эта структура работала, нужно, чтоб у неё были соответствующие полномочия, и чтоб мы могли четко спрашивать с тех, кто в этой структуре будет задействован», – подчеркнул глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор обратил особое внимание на усиление муниципального земельного контроля, работу муниципалитетов с невостребованными земельными паями и постановку земель на кадастровый учет. Александр Дрозденко подчеркнул, что работа глав администраций по земельному контролю входит в оценку эффективности районов – «Рейтинг-47» — ежегодный мониторинг деятельности органов местного самоуправления районов и городского округа региона проводится с 2010 года. По эффективности работы в 2019 году лучшими стали Ломоносовский, Волосовский, Тосненский, Гатчинский и Кировский районы.

Отметим, что более 2 тысяч гектаров сельхозземель было введено в оборот в Ленобласти в 2020 году.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, агропромышленный комплекс Ленобласти показывает рост в 3,5%, с начала года произведено продукции на 74,5 млрд рублей. Так с начала 2020 года объем добычи водных биоресурсов в регионе составил 15,3 тыс. тонн — почти 70% от годового плана. За первые пол года в 47 регионе выращено 6,02 тыс. тонн форели, а ходе корюшковой путины добыто 1093 тонны рыбы. При этом Ленобласть стабильно входит в тройку российских лидеров по форели.