Современный стадион открылся в поселке Зимитицы Волосовского района

Новый спортивный объект построен на территории школы в рамках программы «Газпром-детям», но доступен всем любителям ЗОЖ

На площадке есть поле для мини-футбола, легкоатлетические дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, сектор для прыжков в длину, а также спортивные снаряды для подготовки жителей к сдаче нормативов ГТО.

Это 76 универсальная спортивная площадка, построенная на территории области в рамках программы «Газпром-детям».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3.