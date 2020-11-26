Стало известно, работники каких специальностей подвержены наиболее большим рискам заражения COVID-19 в Петербурге.

В Санкт-Петербурге продолжается рост заболевших коронавирусной инфекцией: за минувшие сутки вирус обнаружили у 3 421 человека. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия рассказала, какие профессии стали наиболее «опасными» в период пандемии.

Как сообщают «Невские Новости», за октябрь-ноябрь больше всего зараженных наблюдалось среди категорий служащих — порядка 27–29 % — и рабочих — около 18 %. На работников торговли, общественного питания, коммунальных служб, образовательной деятельности, а также медицинских работников приходится от 3 до 9 % заражений. Отдельно в ведомстве выделили работников транспорта, среди которых за указанный период выявили 3 % от общего числа инфицированных.