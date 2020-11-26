Информирование о льготах, истечение сроков паспортов и прав: что изменится в России с 1 декабря

Россиян с 1 декабря ждут несколько изменений, которые сделают ряд услуг более доступным. Например, оперативное информирование о назначенных льготах и упрощение процедуры оформления имущества в других регионах.
Редакция ivbg.ru собрала наиболее важные изменения.
Информирование о льготах
С 1 декабря россиян будут информировать о положенных им льготах. Это связано с тем, что многие граждане даже не знают, какие льготы им положены по закону. Информация будет предоставляться в виде уведомлений.
Маркировка редких музыкальных инструментов для вывоза
С 3 декабря чтобы вывезти из страны музыкальный инструмент, представляющий культурную ценность, нужно будет поставить на него метку и оформить паспорт в Министерстве культуры Российской Федерации.
С перечнем таких инструментов можно ознакомиться по ссылке.
Дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов
С 29 декабря вступают в силу поправки о «цифровом нотариате». Нотариусы смогут совершать нотариальные действия удаленно и удостоверять равнозначность электронных документов. Это упростит некоторые процедуры. Например, оформление недвижимости, находящейся в другом регионе.
Пресечение незаконных поставок этилового спирта
В декабре вступает в силу закон, направленный на прямое пресечение незаконных поставок этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.
Переход на электронные трудовые книжки
С 31 декабря истекает сроки подачи заявлений о переходе на электронные трудовые книжки и замены паспортов и водительских удостоверений, истекших в период с февраля по 15 июля 2020 года. Они были автоматически продлены из-за COVID-19.