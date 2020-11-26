Стало известно, насколько увеличатся пенсии и маткапитал в 2021-2023 годах 

Как сообщал ivbg.ru, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова раскрыла текущие планы по индексации пенсий в 2021 году.

В соответствии с данным от Бибиковой, в принятом Государственной думой бюджете Пенсионного фонда действительно предусмотрена индексация страховых пенсий. А также увеличение материнского капитала.

Индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%. В 2022 году – 5,9%. В 2023 году – 5,6%. В денежном выражении в среднем это от 17 444 рублей в 2021 году до 19 297 рублей в 2023 году.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6%. В 2022 году – на 8,5%. В 2023 году – на 0,9%. Материнский капитал будет проиндексирован исходя из инфляции: в 2021 году – на 3,7%; в 2022 и 2023 годах – на 4%.