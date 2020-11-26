Предстоящая зима в Санкт-Петербурге будет достаточно теплой, однако холоднее прошлой.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» рассказали, к какой зиме петербуржцам готовиться на этот раз. По прогнозам синоптиков, наступающая зима будет относительно теплой, но все же несколько холоднее предыдущей. Об этом пишут «Невские Новости».

«В СЗФО прогнозируется среднемесячная температура выше нормы в декабре, феврале и марте, близкая к норме — в январе. Однако если сравнивать предстоящую зиму с прошлогодней, то она ожидается более прохладной», — поделились синоптики.

Они отметили, что минувшая зима была самой теплой за всю историю наблюдений.