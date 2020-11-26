Между Сертолово и Песочным столкнулись два внедорожника — видео

Серьезное ДТП произошло около 16 часов 26 ноября между Сертолово и поселком Песочный — столкнулись два внедорожника.

На видео, опубликованное в группе «ДТП и ЧП | СПб» во «ВКонтакте», видно, что после удара один из внедорожников перевернулся, у второго автомобиля сильно повреждена передняя часть. По дороге разбросаны детали машин. На месте ДТП работали спецслужбы. О пострадавших информация пока не поступала.

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