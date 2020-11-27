Затраты на борьбу с пандемией в Псковской области составили 3,5 млрд руб – губернатор

Затраты бюджетных средств на борьбу с пандемией коронавируса в Псковской области составили около 3,5 миллиарда рублей, в том числе 1,8 миллиарда рублей – федеральная финансовая поддержка, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Значительная часть средств бюджета была направлена на первоочередные меры противодействия пандемии: приобретение нового оборудования, средств индивидуальной защиты, реализацию мер социальной поддержки граждан, оказание помощи бизнесу. Весь этот блок «потянул» на 3,5 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда – это федеральные средства, 1,7 (миллиарда рублей) – региональные», — сказал Ведерников, представляя региональному парламенту проект областного бюджета на 2021 год.

«Суммы полностью сопоставимые. Здесь мы можем с чистой совестью сказать, что сделали максимум возможного, исходя из доступных ресурсов», — добавил губернатор, чьё выступление опубликовано на сайте администрации Псковской области.

По оценке Ведерникова, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации регион «не провалился в красную зону… ни в части экономики, ни в социальной части, ни в части противодействия коронавирусной инфекции».

«Все принятые меры себя оправдали, но, безусловно, сказались на дефиците бюджета, который в течение года был увеличен почти на 1,7 миллиардов рублей», — констатировал глава региона.

Проект бюджета Псковской области на 2021 год предусматривает доходы в размере 36,5 миллиарда рублей, расходы – 39,1 миллиарда рублей, дефицит — 2,6 миллиарда рублей (11% налоговых и неналоговых доходов). Как отметил Ведерников, «цифры не окончательные».

«По предварительным данным, дополнительные поступления из средств федерального бюджета составят еще 6,3 миллиарда рублей», — заключил губернатор Псковской области.

Вам будет интересно В Петербурге начали бесплатно выдавать лекарства от коронавируса С 26 ноября медики Северной столицы стали разносить пациентам, страдающим от коронавирусной инфекции, бесплатные лекарства. Пока на такую помощь могут... 26.11.2020 40

По данным оперштаба региона, к четвергу в Псковской области подтверждено 11 738 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 180 случаев. Выздоровели 6295 человек, скончались — 72.