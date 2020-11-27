Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 207 новых заражений 27 ноября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 207 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 27 ноября.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волосовский район: Волосово (+3), Сумино (+1), Извара (+1), Каськово (+1), Лагоново (+1), Большая Вруда (+2), Калитино (+1), Лисино (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Новая Ладога (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+19), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+4), пгт. им. Морозова (+1), Вартемяги (+1), Бугры (+3), Агалатово (+1), Белоостров (+1), Лупполово (+1), Порошкино (+1), Касимово (+1), Керро (+1), Скотное (+1).
- Выборгский район: Выборг (+28), Гончарово (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Гаврилово (+1), Черкасово (+1), Гвардейское (+1), Высоцк (+1), Лебедевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+2), Сиверский (+3), Вырица (+1), Пудомяги (+1), Коммунар (+2), Старосиверская (+1), Сяськелево (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+12), Кингисеппский (+1), Неппово (+1).
- Киришский район: Кириши (+8), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+5), Отрадное (+2), Синявино (+1), Назия (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).
- Ломоносовский район: Горбунки (+2), Лаголово (+2), КП Лесная Привилегия (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Заклинье (+1), Толмачёво (+1), Дзержинского (+1), Серебрянский (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Кузнечное (+2), Мичуринское (+1), Лосево (+1), пл. 69 км (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+10), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+17), Бор (+1), Березовик (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Любань (+1).
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.