Пожар охватил 12 квадратных метров квартиры дома, расположенного в микрорайоне № 6 в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 26 ноября в 23:02. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 23:59 – менее чем за час.

Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.