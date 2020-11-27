«Динамо-ЛО» прекращает выступление в Кубке России из-за COVID-19 в команде

В волейбольном клубе «Динамо-ЛО» выявлено несколько фактов заболевания COVID-19. Из-за этого команда прекращает выступления в Кубке России.

Также представители «Динамо-ЛО» договорились о переносе матча 11 тура регулярного чемпионата с «Зенитом-Казань». Матч перенесен с 28 ноября из Соснового Бора на 15 февраля в Казань.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что избитый Романом Широковым 24-летний арбитр собирается «идти до конца». Его не интересует материальная компенсация.