«Динамо-ЛО» прекращает выступление в Кубке России из-за COVID-19 в команде

Автор: Сергей Агутин
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В волейбольном клубе «Динамо-ЛО» выявлено несколько фактов заболевания COVID-19. Из-за этого команда прекращает выступления в Кубке России. 

Также представители «Динамо-ЛО» договорились о переносе матча 11 тура регулярного чемпионата с «Зенитом-Казань». Матч перенесен с 28 ноября из Соснового Бора на 15 февраля в Казань.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что избитый Романом Широковым 24-летний арбитр собирается «идти до конца». Его не интересует материальная компенсация.

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25.11.2020 171
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