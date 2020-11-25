Российскую сборную по биатлону отправили на карантин из-за положительных тестов на COVID-19. Из-за этого она может не попасть на первый этап Кубка мира.

Сборную России по биатлону изолировали после сдачи тестов на коронавирусную инфекцию — они оказались положительными. Об этом пишет «РИА Новости».

Теперь Международный союз биатлонистов решит, будут ли они участвовать в первом этапе Кубка мира в Контиолахти.