Российскую сборную по биатлону отправили на карантин из-за положительных тестов на COVID-19. Из-за этого она может не попасть на первый этап Кубка мира.
Сборную России по биатлону изолировали после сдачи тестов на коронавирусную инфекцию — они оказались положительными. Об этом пишет «РИА Новости».
Теперь Международный союз биатлонистов решит, будут ли они участвовать в первом этапе Кубка мира в Контиолахти.
«Да, в нашей команде есть случаи заражения коронавирусом. Вся команда изолирована до завтрашнего утра. Сегодня будут заседать комиссия (IBU), где будет принято решение. Не могу сказать, кто заразился, будет неправильно. Давайте подождем до решения, которое сегодня вечером будем обсуждать», — заявил главный тренер национальной команды по биатлону Валерий Польховский.