Девятиклассников могут освободить от части ОГЭ из-за COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.  

«Сейчас идет обсуждение по количеству сдаваемых экзаменов. Два обязательных экзамена – точно, здесь договоренность, что будут сдавать в этом году», – сообщил Анзор Музаев

По словам Музаева, сейчас идет дискуссия – оставить два выборных или сократить до одного. Причиной изменений стала неблагоприятная ситуация с COVID-19.

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