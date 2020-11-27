Девятиклассников могут освободить от части ОГЭ из-за COVID-19

Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

«Сейчас идет обсуждение по количеству сдаваемых экзаменов. Два обязательных экзамена – точно, здесь договоренность, что будут сдавать в этом году», – сообщил Анзор Музаев

По словам Музаева, сейчас идет дискуссия – оставить два выборных или сократить до одного. Причиной изменений стала неблагоприятная ситуация с COVID-19.