На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 28 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая);

подъезд №1 к г. Выборг км 0+900 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 45-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, забор проб грунта;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации а/б покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»: