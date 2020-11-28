В Роспотребнадзоре раскрыли, до какого момента будет сохраняться масочный режим

Информацией поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По слова эксперта, необходимость в масках будет сохраняться до тех пор, пока сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация.

«До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он [вирус] станет обычным сезонным насморком», – заявил Александр Горелов

Эксперт отметил, что сезонный спад заболеваемости COVID-19 невозможен. Потому что влияние климатических изменений на распространение заболевания незначительно.