В Роспотребнадзоре раскрыли, до какого момента будет сохраняться масочный режим

Автор: Сергей Агутин
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Информацией поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По слова эксперта, необходимость в масках будет сохраняться до тех пор, пока сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация.

«До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он [вирус] станет обычным сезонным насморком», – заявил Александр Горелов

Эксперт отметил, что сезонный спад заболеваемости COVID-19 невозможен. Потому что влияние климатических изменений на распространение заболевания незначительно.

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