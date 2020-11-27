В Ленобласти родители получат 33 тысячи рублей на первого ребенка

В регионе увеличили сумму единовременной выплаты при рождении детей. На первого ребенка теперь выдается 33 тысячи рублей, на второго – 44 тысячи рублей, на третьего – 55 тысяч рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также инициировал ряд новых мер социальной поддержки.
Многодетным семьям предоставят льготный железнодорожный проезд. А на автомобильном транспорте бесплатный проезд будет возможен для инвалидов первой группы, детей-инвалидов и лиц, их сопровождающих.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Ленинградской области выделили более 100 миллионов на борьбу с коронавирусом. Министерство финансов покрыло дефицит бюджета из-за дополнительных расходов при поддержке бизнеса и населения.
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