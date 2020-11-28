В Ленобласти выявили 209 новых зараженных коронавирусом 28 ноября

Автор: Сергей Агутин
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За последние сутки в России выявлено 27 100 случаев COVID-19 в 85 регионах. Всего в России нарастающим итогом выявлено 2 242 633 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 510 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 39 068 человек.

Динамика заболевания по городам и регионам:

COVID-19

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28.11.2020 34
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