Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 209 новых заражений 28 ноября

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 209 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 28 ноября.

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Бокситогорский район: Пикалево (+1).

Пикалево (+1). Волосовский район: Волосово (+5), Сумино (+1), Негодицы (+1), Калитино (+2), Красный Маяк (+1), Смердовицы (+2).

Волосово (+5), Сумино (+1), Негодицы (+1), Калитино (+2), Красный Маяк (+1), Смердовицы (+2). Волховский район: Волхов (+6), Колчаново (+1), Сясьстрой (+7), Новая Ладога (+1), Рогожа (+1), Андреевщина (+1).

Волхов (+6), Колчаново (+1), Сясьстрой (+7), Новая Ладога (+1), Рогожа (+1), Андреевщина (+1). Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+15), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Осельки (+1), Кузьмоловский (+6), Старая (+1), Бугры (+5), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Аро (+1), Лупполово (+1), Кальтино (+1), Красная Горка (+2), Плинтовка (+1).

Мурино (+2), Всеволожск (+15), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Осельки (+1), Кузьмоловский (+6), Старая (+1), Бугры (+5), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Аро (+1), Лупполово (+1), Кальтино (+1), Красная Горка (+2), Плинтовка (+1). Выборгский район: Выборг (+18), Прибылово (+1), Глебычево (+1), Рощино (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Гаврилово (+1).

Выборг (+18), Прибылово (+1), Глебычево (+1), Рощино (+2), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Гаврилово (+1). Гатчинский район: Гатчина (+8), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Малое Верево (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Большое Верево (+1).

Гатчина (+8), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Малое Верево (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Большое Верево (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Усть-Луга (+1), Порхово (+1), Солка (+1), Ивангород (+1).

Кингисепп (+7), Усть-Луга (+1), Порхово (+1), Солка (+1), Ивангород (+1). Киришский район: Кириши (+9).

Кириши (+9). Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1), Приладожский (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Дусьево (+1), Мга (+1).

Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1), Приладожский (+1), Синявино (+1), Павлово (+1), Дусьево (+1), Мга (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).

Лодейное Поле (+6). Ломоносовский район: Новоселье (+3), Аннино (+1), Иннолово (+1), Горбунки (+2), Шепелево (+1), Виллози (+1), Яльгелево (+1), Сашино (+1).

Новоселье (+3), Аннино (+1), Иннолово (+1), Горбунки (+2), Шепелево (+1), Виллози (+1), Яльгелево (+1), Сашино (+1). Лужский район: Луга (+7), Толмачево (+1).

Луга (+7), Толмачево (+1). Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+2).

Подпорожье (+3), Вознесенье (+2). Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Громово (+2), Кузнечное (+2), Починок (+1), Удальцово (+1).

Приозерск (+2), Саперное (+1), Громово (+2), Кузнечное (+2), Починок (+1), Удальцово (+1). Сланцевский район: Сланцы (+10).

Сланцы (+10). Тихвинский район: Тихвин (+10), Шугозеро (+1).

Тихвин (+10), Шугозеро (+1). Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+1), Никольское (+3), Любань (+1), Красный Бор (+1), Бабино (+1).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: