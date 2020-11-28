Артем Желудов назначен главой администрации Шлиссельбурга

Решением совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения Артем Желудов занял пост главы администрации Шлиссельбурга в Кировском районе Ленинградской области.
Ранее Артем Желудов занимал пост главы администрации Приладожского городского поселения. По итогам 2019 года оно вошло в топ-20 лучших муниципальных образований региона по выполнению программы «Комфортная городская среда».
Артем Желудов начнет исполнять обязанности на новой должности с 30 ноября 2020 года.
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27.11.2020 139