Артем Желудов назначен главой администрации Шлиссельбурга

Автор: Сергей Агутин
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Решением совета депутатов Шлиссельбургского городского поселения Артем Желудов занял пост главы администрации Шлиссельбурга в Кировском районе Ленинградской области.

Артем Желудов
Фото: vk.com/radionewchannel

Ранее Артем Желудов занимал пост главы администрации Приладожского городского поселения. По итогам 2019 года оно вошло в топ-20 лучших муниципальных образований региона по выполнению программы «Комфортная городская среда».

Артем Желудов начнет исполнять обязанности на новой должности с 30 ноября 2020 года.

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27.11.2020 139
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